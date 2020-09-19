مجلة ألمانية: مصر يجب أن تكون على رأس الدول المعفاة من قيود السفر

قالت مجلة "fvw" التي تُعد من أهم المجلات السياحية بألمانيا إن مصر يجب أن تكون على رأس قائمة الدول التي سيتم إعفاؤها من قيود السفر التي تفرضها وزارة الخارجية الألمانية اعتبارًا من أكتوبر.

وأشار تقرير نشرته المجلة إلى أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني قام بزيارة لألمانيا التقى خلالها توماس بارتس مفوض السياحة في الحكومة الفيدرالية، ودعا إلى رفع تحذير السفر.

وذكرت المجلة أنه منذ الأول من أكتوبر تريد وزارة الخارجية الألمانية التخلي عن التحذيرات الشاملة، عندئذٍ سوف ينطبق حظر السفر هذا فقط على الدول التي يوجد بها أكثر من 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة كمنطقة خطر.

ولفتت إلى أنه من وجهة النظر الألمانية، قد يتم السفر بحرية إلى جميع الدول الأخرى في المستقبل، وقد يتغير تصنيف الدول اعتمادًا على تطور عدد الإصابات.

وأضافت أن مصر تقوم بإعادة الفتح منذ أسابيع وتشير إلى تدابير مختلفة لقضاء عطلة آمنة، تتضمن وجود اختبار PCR عند الوصول إلى المطار واتباع كل معايير منظمة الصحة العالمية.

وطبقًا للتقرير فإن الوزير قال: لقد استقبلنا 250 ألف ضيف أجنبي منذ يوليو، لم تكن هناك حالة إصابة واحدة ولا شكوى واحدة، واعتبارًا من أول أكتوبر سوف يُسمح بالرحلات النيلية مرة أخرى، وفي فترة بداية التشغيل سوف تعمل 20 سفينة على الأكثر، بنسبة إشغال 50%، مشيرًا إلى أن السفن السياحية مثل الفنادق، فتم اعتمادها أيضًا وفقًا لمعايير النظافة والسلامة الدولية، وإذا أصيب النزيل بعدوى كورونا فسيتم إيواؤه في فندق منفصل في الأقصر ويتم تقديم الرعاية الطبية له.

وأضاف أنه تم اعتماد نحو 700 من 1200 فندق في البلاد وفقًا لمعايير النظافة الصارمة، وقد استوفت جميع المنتجعات الشاطئية تقريبًا المعايير، في الأول من يوليو أعادت الحكومة بالفعل فتح المنتجعات الساحلية في مناطق مرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط وعلى الساحل الجنوبي لسيناء حول شرم الشيخ وفي الغردقة ومرسى علم على البحر الأحمر للضيوف الأجانب.