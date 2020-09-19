خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال 72 ساعة.. "رعدية في بعض المناطق"

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

الأحد 20 سبتمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، خفيفة على مناطق متفرقة من وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، فيما تكون الأمطار متوسطة قد تصل إلى رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الاثنين 21 سبتمبر

يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، بينما تكون الأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون متوسطة تصل إلى رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الثلاثاء 22 سبتمبر

يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح خبراء الأرصاد عبر الموقع الرسمي للهيئة أنه من المتوقع وجود رياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.