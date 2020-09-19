عاجل.. مدبولي يوجه ببناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة لـ"موظفي العاصمة"

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية جديدة، يتم تخصيصها لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى 30 ألف وحدة سكنية يتم العمل على بناؤها حاليا.

وقال "مدبولي"، في تصريحات صحفية على هامش تفقده أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية منذ قليل، أن هذه المنطقة لا تبعد سوى نحو ربع ساعة عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

يذكر أنه عقب زيارة "مدبولي" للعاصمة الإدارية الجديدة، توجه يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، إلى مدينة "حدائق العاصمة"، إحدى المدن الجديدة التي تأتي كامتداد عمراني لمدينة بدر، وتبعد عن العاصمة الادارية الجديدة نحو 10 دقائق فقط.

وتابع رئيس الوزراء في "حدائق العاصمة"، موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي.