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عاجل.. مدبولي يكشف تطورات "العاصمة الجديدة" على الهواء مباشرة بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
03:15 م | السبت 19 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة بعد قليل، ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة عن تطور الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك على هامش جولة رئيس الوزراء في مشروعات العاصمة، التي أجراها منذ قليل في الحي الحكومي، ومنطقة الحدائق المركزية، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وإسكان الموظفين المنتقلين للعاصمة.

ومن المقرر أن يبدأ انتقال الوزارات والعاملين للعاصمة الجديدة في عام 2021.

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