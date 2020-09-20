انتخابات وتصالح وصرف معاشات.. المدارس مقر استحقاقات الدولة

المشاركة في المستقبل ورد حقوق الدولة، حقان مشروعان تدور كواليس قضائهما داخل أروقة المدارس، التي تستقبل مبانيها المواطنين وقت خلوها من التلاميذ، ليستفاد منها في مهمة أخرى.

المدارس هي لجان الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى في مصر، إذ تحمل فصولها أرقام اللجان الفرعية التي يتوجه إليها الناخبون لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، وكان آخرها انتخابات مجلس الشيوخ التي انعقدت في شهر أغسطس الماضي والإعادة التي كانت في شهر سبتمبر الجالي ببعض المحافظات.

وهو تقليد ليس بجديد، إذ رصد الأرشيف المصري إدلاء الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات بصوتهما في الانتخابات بمدارس مختلفة، فمدرسة الطبري الابتدائية بمنطقة مصر الجديدة كانت لجنة الرئيس جمال عبدالناصر التي يدلي فيها بصوته وهو ما فعله في انتخابات مجلس الأمة، بينما كانت إحدى مدارس قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية هي لجنة الرئيس السادات التي يدلي فيها بصوته في انتخابات مجلس الشعب.

320 مركز تكنولوجيا خصصتها المحافظات على مستوى الجمهورية من أجل تلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي، ولكن الإقبال الكبير من المواطنين جعل من المدارس مستقرا آخر لاستقال تلك الطلبات، حيث قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن هناك عددًا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية، وفقا للقرار الصادر السبت 19 سبتمبر.

صرف المعاشات، كان من بين المهمات التي استقبلتها المدارس ولكن في عدد من المحافظات من بينها الإسكندرية والسويس، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وبدلا من تكدس المواطنين داخل مكاتب البريد أصدر محافظة الإسكندرية، اللواء محمد الشريف في شهر أبريل الماضي تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد، لتخصيص عدد 27 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر ماي، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ حينها على التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات، للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.

وفي نفس الشهر خصصت محافظة القاهرة 9 مدارس لتسهيل إجراءات صرف منحة الـ500 جنيه الخاصة بالعمالة غير المنتظمة إلى جانب 158 مكتب بريد في جميع أنحاء المحافظة، للسيطرة علي فيروس كورونا المستجد وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.