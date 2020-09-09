نائب محافظ قنا يتفقد اللجان الانتخابية بجولة "إعادة الشيوخ"

تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، عددًا من اللجان الانتخابية، اليوم، لمتابعة جولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ نائب المحافظ جولته بلجان (مدرسة وحدة السمطا بحرى - مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ) بمركز دشنا ولجان ( مدرسة البهاء زهير الاعدادية - المخزن للتعليم الأساسي) بمركز قوص، وأكد أن اللجان فتحت أبوابها امام الناخبين في موعدها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وحث نائب المحافظ جموع المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 348 مركزًا إنتخابيًا يضم ٤٦٨ لجنة فرعية وعدد من يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ ٢ مليون و ٢٦ الف و ٩٩٤ مواطنًا.