عاجل.. الحكومة: انتهاء تنفيذ 376 عمارة لـ"موظفي العاصمة" آخر 2020

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 376 عمارة في مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يتم تنفيذه في مدينة بدر في ضوء تخطيط الحكومة للانتقال للعاصمة في العام المقبل بنهاية عام 2020.

وقال "الجزار"، خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمنطقة المشروع منذ قليل، إنه يضم 9024 وحدة سكنية موزعة على 376 عمارة سكنية، ويتم تنفيذها بتكلفة 3.2 مليار جنيه، موضحاً أنه تم تنفيذ 85% من المشروع، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام الحالي 2020.

كما تابع رئيس الوزراء في "حدائق العاصمة" موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي.

واستمع مدبولي الى شرح من وزير الإسكان اشار خلاله الى ان هذا المشروع يتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية، موزعة على 1194 عمارة، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2021، لينضم إلى مشروعات الإسكان التي تخدم محدودي الدخل والشباب، من خلال توفير المسكن اللائق لهم، وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا للوحدات السكنية في المشروع، وأشاد بسرعة وجودة التنفيذ.