التراس: تأثيث "العاصمة الجديدة" يوفر 100 ألف فرصة عمل

شرح الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مراحل وموقف تأثيث المقار بالحي الحكومي.

وقال "التراس"، خلال عرضه على رئيس الوزراء، إن "الهيئة" تنفذ أعمال "التأثيث" بالتعاون مع تحالف لشركات قطاع خاص وطنية، مشيراً لاشتراك 20 شركة وطنية في المشروع، بما يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

وأوضح رئيس العربية للتصنيع، أن التأثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.

وأجرى رئيس الوزراء جولة في عدد من مكاتب وزارة المالية، لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتم تعميمها في كل الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.