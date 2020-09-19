أهالى مذيعي الإخوان يردون على أكاذيبهم: فشلة ولا يعرفون ربنا

لا يطيقون حتى نطق أسمائهم، فهم بالنسبة لذويهم نكرة وأوراق سقطت من حساباتهم وحياتهم إلى الأبد، هذا هو مصير أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، المذيعين بقنوات الشرق ومكملين، فقد أكد أهالي وأصدقاء تنصلهم من هؤلاء الإرهابيين الهاربيين، وأنهم عار على مصر.

شقيق محمد ناصر يتبرأ منه: طول عمره فاشل وكان بيدخل كباريهات

تبرأ أهل وجيران محمد ناصر، أحد الاعلاميين الإخوان، بمركز الفشن في محافظة بني سويف "مسقط رأس الهارب"، حيث قال محمد طارق علي، الشقيق الأكبر لمحمد ناصر، إن شقيقه محمد حصل على مجموع 50% في الثانوية العامة، وطول عمره فاشل.

وأضاف طارق، في تصريحات سابقة له: شقيقي كان بيدخل كباريهات لما سافر القاهرة، متابعًا: ناصر لم يذهب إلى ميدان التحرير في 25 يناير، مشيرًا إلى أنه لا يريد ولا يرغب في التواصل معه أساسًا.

صديق الإرهابي ناصر: بياكل وبيشرب بفلوس قطر علشان يهاجم البلد

فيما أوضح محمد عبدالتواب، صديق محمد ناصر وجيرانه بالفشن، أن ناصر يهاجم مصر والدولة وهو عايش في التكييف وبياكل وبيشرب بره بفلوس قطر، لافتًا إلى أن من يمولونه مش قاعدين كتير.

وأكد عبدالتواب، أن صديقه لم يكن يصلي ولا يعرف ربنا ولا حتى طريق المسجد، مشيرًا إلى أن ناصر طول عمره يتسلق أكتاف الآخرين لكي يصل، لدرجة أنه تسلق أكتاف أشقائه.

أسرة معتز مطر تطالب بإسقاط جنسيته

ريم سمير زوجة مهند مطر، شقيق معتز مطر، والتي ظهرت في فيديو عبر السوشيال ميديا، أكدت فيه أنها تتحدث في الفيديو بالنيابة عن أسرة زوجها، قائلة: رفعنا قضية لإسقاط الجنسية عن معتز مطر.

وأضافت ريم، أن معتز مطر وأمثاله، لا يستحقون التحدث أبدًا باسم مصر، موضحة أنهم سئموا حديثه اليومي الذي يعادي فيه الوطن.

وتابعت أن التحقيقات التي تجرى لمحمد وأشقائه أمر طبيعي ويحدث في العالم كله، لأن لهم صلة قرابة بشخص مثل معتز مطر، مؤكدة ثقتها في أنه سيتم إثبات أنهم ليس لهم علاقة بالإعلامي الهارب.

ابنة محمد شومان: كان نفسي الناس ما تعرفش إنه أبويا

من جانبها، تحدثت لوجين شومان، ابنة الممثل الهارب محمد شومان، خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة "اضطريت آسفة أعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لأسباب كتير أوي منها إن ناس قليلة جدا اللي تعرف إنك بابايا. فعلا كان نفسي أكمل كده ومحدش يعرف".

وجاء الفيديو بمناسبة البيان الذي نشره شومان على صفحته على فيس بوك، وقالت لوجين خلال الفيديو، "أنا لوجين شومان ابنة محمد شومان اللى أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات إنهم ينقذوا أسرته اللي بيموتوا بالبطيء.. وإنهم يفرجوا عن أخويا من غير أي شروط.. الأول عاوز أعلق على إننا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة. وإحنا مالناش صلة بيك.. وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين.. وابنك اللي بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللي أمه ربته".

وتابعت: "أنت مش رب أسرتنا.. إحنا رب أسرتنا أمنا.. أنت مش مسئول عننا.. ولا مسئول مننا، مش من حقك تطلع تتكلم بلسانا.. أنت بتتكلم عن أخوك وابنه بس مالكش دعوة بينا.. وبيتحقق معاه علشان يتأكدوا إنه مالوش صلة بيك تماما، وهيطلع.. ماتدخلش أرجوك".

وأضافت: "لو عاوز تعمل صورة الأب، اللي هو عاوز ينقذ أولاده.. انزل وواجه ده بنفسك.. بس ماتبقاش قاعد في بلد تانية وتتكلم باسمنا.. حاولنا نشيل اسمه.. ونرفع قضايا بس ماعرفناش وبنوجه رسالة للسلطات.. لو هما يعرفوا يساعدونا نعمل ده.. خليكوا معانا.. إحنا بنحاول.. وأرجوك ماتتكلمش بلسانا.. وماطلعش بيانات .. أنت بتعمل ده بس علشانك".

وأردفت: "بتتكلم عن فيلم وبتعمله له دعايا على قفانا.. مش عارفة أقولك إيه الحقيقة.. أنت بتقول إن إحنا بنموت بالبطيء، ووجوده أذى لينا.. إحنا موجودين هنا بإرادتنا.. مافيش أذى من الدولة علينا.. وجودك هو الأذى الوحيد في حياتنا.. إحنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك".