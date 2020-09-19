السكة الحديد: الاستعلام عن مواعيد القطارات وحجزها عبر تطبيق هاتفي

تواصل هيئة السكة الحديد، تطبيق نظامها الجديد، للاستعلام عن مواعيد قيام القطارات وحجزها عبر أبلكيشن المحمول، حيث من الممكن أن يعرف الراكب مواعيد قيام الرحلة وحجزها عبر الموبايل، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت الهيئة، أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة اتاحت حجز تذاكر القطارات، عبر أبلكيشن المحمول بنسبة 20%، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة على تطبيق أنظمة جديدة للاستعلام عن قيام رحلات القطارات من محطة القيام وحتى محطة الوصول، موضحا أن هذه الأنظمة، ستعمل على تخفيف الزحام بالمحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وأكد رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة انتهت من كل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، والعمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات، وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، والتشديد على جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإذاعة الداخلية بالمحطات، تقوم يوميا بإعلان مواعيد قيام رحلات القطارات على الوجهين القبلي والبحرى، مضيفا أن هناك تعليمات لجميع كمسارية القطارات، بالتعامل بشكل حضاري مع جميع الركاب، وعدم التجاوز في حق أى راكب، وأن التعامل يكون في إطار القانون، منوها بأن الهيئة لم ولن تسمح بركوب أى مواطن القطار دون دفع قيمة التذكرة.

وأضاف رسلان، أن هناك غرامات مالية فورية سيتم تطبيقها على جميع "المزوغين" من دفع قيمة تذكرة القطارات، تبلغ 50 جنيها للقطارات الروسية، و40 جنيها للقطارات VIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و20 جنيها للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحي، لافتا إلى أن هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.