السكة الحديد: تطبيق جديد للاستعلام عن أعطال القطارات والشكاوى

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، تطبيق خدمة استعلامات جديدة لجمهور الركاب المسافرين، تتضمن تحقيق عنصر التباعد الاجتماعي كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت الهيئة في تطبيق النظام الجديد بمحطة مصر برمسيس كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمه عقب ذلك في باقي المحطات.

ويسمح النظام الجديد للجمهور بالتواصل مع الاستعلامات عن بعد، للاستفسار عن أي معلومة أو مشكلة أو أعطال القطارات من خلال كبائن تحوي أجهزة معلقة للتواصل الصوتي مع موظفي خدمة العملاء المتميزين، الذين يقومون بالرد بمجرد رفع سماعة الهاتف بداخل الكابينة.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لـ"الوطن"، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك خطط يتم تنفيذها من خلال تعقيم القطارات، وتطهير المحطات، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، فضلًا عن حرص جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور على ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

رئيس شركة الخدمات المتكاملة: تعقيم 400 منفذ لبيع التذاكر بالمحطات لمواجهة كورونا

وأكّد السيد عيسى رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، أنَّ الشركة تواصل عملها الجاد للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تعقيم وتطهير القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري قبل قيام الرحلة وعقب انتهائها، إضافة إلى تطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر كل ساعتين تقريبًا.

وقال "عيسى"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنَّ الشركة تقوم يوميًا بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى تطهير وتعقيم 400 منفذ لبيع التذاكر بالعديد من المحطات على مستوى الجمهورية، مؤكّدًا أنَّ الشركة ستبدأ في تنفيذ خطة جديدة لمواجهة كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، لكي تظل القطارات والمحطات نظيفة.