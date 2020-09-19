سميرة سعيد: "قط وفار" مرحلة جديدة في ابتعادي عن نمط الغناء المعتاد

أعربت النجمة سميرة سعيد، عن سعادتها البالغة للنجاح الكبير الذى حققته أغنيتها الجديدة "قط وفار"، التي طرحت عبر المنصات الإلكترونية.

الأغنية من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد توزيع النابلسي، وإخراج نضال هاني.

وأوضحت سميرة لـ"الوطن"، أن أغنية قط وفار، هي استكمال لمسيرتها فى الفترة الأخيرة، التي اعتادت فيها البعد عن النمط الشائع في الأغنيات، والتطوير وتقديم كل ما هو جديد في عالم الموسيقى.

وأشارت إلى أنها تحب دائما دعم أفكار الشباب، من كلمات وألحان، لاستكمال تطوير أعمالها الفنية.

أعلنت النجمة المغربية سميرة سعيد، انضمامها لتطبيق الفيديوهات تيك توك، وذلك من خلال طرح فيديو رفقة نجلها شادي.

وتداول جمهور سميرة سعيد فيديو لها، وهي تداعب نجلها شادي وتعلن من خلاله انضمامها للتطبيق.

وطرحت النجمة سميرة سعيد مؤخرًا، فيديو كليب لأغنيتها "يوم من عمرنا"، الذي طرحته منذ 5 سنوات، وظهرت خلاله بإطلالة شبابية وعصرية.