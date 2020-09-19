استجابة لـ"الوطن".. الحكومة تتكفل باحتياجات "ناهد الشيالة"

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للتقرير الذي نُشر بالموقع الإلكتروني لجريدة "الوطن"، أمس، بعنوان "ناهد" حمالة قسية.. ضهرها يشيل رمل وطوب وعفش و"أب وأم لـ5 بنات"، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض المادة المكتوبة والمصورة بالفيديو.

وفور رصد الاستغاثة قامت منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعي ومديرية التضامن بالجيزة، وفي ذات السياق كلف السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة السيد مدير عام إدارة أوسيم الإجتماعية وفريق عمل الإدارة بالتواصل مع المواطنة وتحديد موعد لزيارتها، اليوم السبت،.

ونتقل فريق العمل إلى محل إقامة المواطنة السابق الإشارة إليه وببحث حالة الأسرة تبين أن رب الأسرة مسجون وأن المواطنة تعمل شيالة على تروسيكل تم شرائه بقسط شهري بمبلغ 1260 جنيها ولديها خمسة أبناء بمراحل التعليم المختلفة.

وتسكن المواطنة بشقة تتكون من غرفة وصالة بإيحار شهري قيمتة 500 جنيها، علما بأن جهة إصدار تحقيق الشخصية للمواطنة يتبع حي العجوزة.

وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للمواطنة المذكورة كالتالي:

- استلام كافة المستندات المطلوبة من المواطنة وتسجيلها على التابلت للحصول على فرصة في برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".

- التنسيق مع الجمعيات الأهلية بشأن دراسة إمكانية توفير احتياجات الأسرة من الأثاث المنزلي اللازم، بالإضافة إلى أنه جاري توفير مساعدة مالية شهرية بجانب المعاش لم يتم تحديد قيمتها.

- جاري التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية بشأن توفير مبلغ مالي لإقامة مشروع يناسب المواطنة.

- جاري متابعة تنفيذ الإجراءات المشار إليها، وفقا لفحص المستندات التي قدمتها المواطنة لفريق البحث وسوف يتم تقديم الدعم اللازم فور إنهاء إجراءات البحث.

وقصة السيدة ناهد التي تعمل "شيالة" تحمل الرمل والطوب والأثاث والأجهزة الكهربائية لتربية بناتها الخمس تمّ نشرها وتداولها على نطاقٍ واسع بعدد من وسائل الإعلام وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، عقب نشر "الوطن" لها.

وإثر رصدها من جانب فرق العمل المكلفة بالمنظومة، تلقت "الوطن" مكالمة هاتفية من أحد أفراد فريق منظومة شكاوى مجلس الوزراء للحصول على كافة البيانات الخاصة بالسيدة ناهد، صاحبة القصة المنشورة وجرى التواصل معها للبدء في بحث حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير حياة كريمة لها.

جاء ذلك في إطار التفاعل الفوري مع كل الشكاوى والاستغاثات الواردة إلى منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء من جميع محافظات الجمهورية، ومن خلال مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.