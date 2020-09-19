شكوى قضائية من تيك توك ضد ترامب لوقف حظر التطبيق

أظهرت وثائق قضائية، أن الشركة المطورة لتطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة القصيرة، طلبت من قاض أمريكي منع إدارة الرئيس دونالد ترامب، من فرض حظر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة.

وتقدمت "تيك توك" وشركة "بايت دانس" المالكة له، بشكوى لمحكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترامب لحظر التطبيق وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت الجمعة أن حظر تنزيل تطبيقي "وي تشات" و"تيك توك" المملوكين لصينيين، سيبدأ في 20 سبتمبر.

وقال "تيك توك" و"بايت دانس" في شكواهما إن الحظر دوافعه سياسية، وذكر "تيك توك" أن الحظر يعد انتهاكا لحقوق الشركة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقال "تيك توك"، الذي يتجاوز عدد مستخدميه في الولايات المتحدة 100 مليون مستخدم، إن الحظر "سيدمر أعمال التطبيق في الولايات المتحدة على نحو لا رجعة فيه".

وردا على إعلان وزارة التجارة الأمريكية عزمها حظر المعاملات التجارية مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للصين ابتداء من الأحد، اتهمت الصين السبت واشنطن بـ"التنمر".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إنها قد تتخذ إجراءات غير محددة للرد على حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة وحجب التطبيق الصيني "وي تشات".