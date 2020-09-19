اشتعال أزمة بين الولايات المتحدة والصين بسبب حظر "تيك توك"

تقف الصين على أعتاب أزمة جديدة مع الولايات المتحدة بسبب قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب حظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين، اعتبارًا من اليوم.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية معارضتها الشديدة لخطوات واشنطن ضد شركاتها، ودعتها للكف عن تصرفاتها، التي وصفتها بـ"التنمر".

وقالت الوزارة الصينية: "إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها".

ومن جانبها تقدمت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، بشكوى لمحكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة الرئيس دونالد ترامب لحظر التطبيق، مؤكدة في شكواها أن دوافع الحظر سياسية، مشيرة إلى أن الحظر يُعد انتهاكًا لحقوق الشركة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن وثائق قضائية أظهرت أن تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة القصيرة طلب من قاضٍ أمريكي منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض حظر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة.

وأضاف "تيك توك"، الذي يتجاوز عدد مستخدميه في الولايات المتحدة مئة مليون مستخدم، "الحظر سيدمر أعمال التطبيق في الولايات المتحدة على نحو لا رجعة فيه".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، نقلًا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيهًا إلى شركتي "أبل" و"جوجل" وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن السلطات الأمريكية لن تجبر المستخدمين القدماء للتطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنها لن تسمح بحصولهم على التحديثات.

ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أمرًا تنفيذيًا لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة بسبب التطبيقات الإلكترونية الصينية مثل "وي تشات" و"تيك توك"، وحظر التحويلات المالية لشركتي "بايت دانس" و"تينسنت هولدينجز" المالكتين للتطبيقات.