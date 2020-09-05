ضبط مسجل خطر يتاجر في المخدرات بمدينة نصر

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على مسجل لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين وبيع المواد المخدرة، وذلك في حملة أمنية شنتها المباحث.

ووردت معلومات لرئيس مباحث قسم ثان مدينة نصر تفيد أن مسجل خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في 8 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص وتزوير"، والهارب من سجن أبي زعبل على ذمة قضية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، يتردد على محل إقامة آخر كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجرءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيقات.