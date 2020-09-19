السفير الأمريكي يفتتح محطة معالجة صرف "الحبيل" بالأقصر

افتتح السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السبت، مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بـ"الحبيل"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور الدكتور عماد أبو العزايم، الأمين العام لمحافظة الأقصر، واللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء أشرف منير، نائب مدير أمن الأقصر.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل في استيعاب التوسعات المستقبلية لمشروعات الصرف الصحي في القرى والنجوع والمناطق المحرومة في الأقصر والبياضية خلال العقدين القادمين.