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في "الوطن" غدا.. دوائر "النواب" تشتعل.. وتباين في حجم الإقبال على الترشح بالمحافظات

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الوطن
08:04 م | السبت 19 سبتمبر 2020
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الأحد.. "مدبولي" لمسئولي العاصمة الإدارية: التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات.. و"الأعلى للجامعات" يقر "الاختبارات الإلكترونية".. وزيادة أعداد المنح.

كما تقرأ.. "الري" تستعد للفيضان والسيول بصيانة 117 مخرا لرفع كفاءتها.. و"الخارجية" تستنكر حديثا سلبيا لوزير تركي عن مصر.. وقبل انطلاق الدعاية الانتخابية رسميا:دوائر مجلس النواب تشتعل.

 

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