طبيب يوضح أهمية كورونافير في علاج كورونا بعد طرحه بالصيدليات الروسية

أكدت شركة "إر-فارم" الروسية أن الدواء "كورونافير" ضد فيروس كورونا، الذي تصنعه، جاهز للتوريد إلى الصيدليات الروسية، ليكون أول دواء لعلاج كورونا متاح في السوق الروسية.

وأعلنت الشركة تسجيل الدواء لاستخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا بحالة طفيفة ومتوسطة. وبعد التسجيل أصبح الدواء متاحا في الصيدليات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وعن أهمية اللقاح، أوضح الدكتور إسلام محمد، طبيب مصري في روسيا، أن اللقاح الروسي "كورونافير" يعتبر من الأدوية في العالم التي تستهدف مباشرة تكاثر فيروس كورونا المستجد وليس المضاعفات الناجمة عنه، مشيرا إلى أن ذلك يعمل أن يكون تأثير الفيروس محدودا.

وأضاف محمد لـ"الوطن"، أن العقار بشكل فعال تناسخ عناصر الفيروس، الأمر الذي تم إثباته خلال الاختبارات السريرية الضرورية لتسجيل الدواء، موضحا أن وزارة الصحة الروسية صدقت عليه بعد نتائجه الإيجابية.

وتابع أن الدراسات التي أجريت في روسيا حول العقار أظهرت نسب تحسن مرتفعة في العيادات الخارجية تصل إلى 55% وذلك خلال الأسبوع الأول بالانتظام على "كورونافير"، مقابل 20% من الأشخاص الذين يتلقون علاجًا قياسيًا آخر وفقًا لما أعلنت عنه الشركة المنتجة للعقار.