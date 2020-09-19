"عليا الوفد" تقرر إجراء انتخابات على رئاسة الحزب خلال شهر

أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد عقب اجتماعها اليوم، الاستجابة والموافقة على طلب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، بالدعوة لانتخابات مبكرة على رئاسة الحزب على أن تكون خلال شهر من تاريخه حسب لائحة الحزب.

وقررت الهيئة العليا سحب التفويض السابق لرىيس الحزب الذي يجيز له فصل الأعضاء دون تحقيق وأن يتم الفصل حسب لائحة الحزب، وتشكيل مركز إعلامي جديد، والتأكيد على القرارات التي اتخذتها في اجتماع يوم الخميس الماضي.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قررت انسحاب الوفد من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وسحب تفويضها لرئيس الحزب بالتفاوض مع الأحزاب الأخرى حول الانتخابات، وحل جميع اللجان النوعية بالحزب.

وتقرر تشكيل لجنة لتنفيذ هذه القرارات من 5 أعضاء بالهيئة العليا برئاسة فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب وعضوية ياسر الهضيبي وعصام الصباحي ومحمد عبده وصفوت عبدالحميد.