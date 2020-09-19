"عليا الوفد" تطالب أبوشقة بالمصارحة حول مفاوضاته مع القائمة الوطنية

أكد المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اجتماع الهيئة العليا في موعده 4 عصر اليوم وكل ما يتردد عن إلغائه غير صحيح، وكل القرارات التي خرجت في اجتماعتنا خلال الأيام الماضية هي الشرعية وملزمة للجميع داخل الحزب.

وقال منصور لـ"الوطن" إن الهيئة العليا هي أعلى سلطة في اتخاذ القرارات داخل حزب الوفد، وقراراها بالانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب نهائي وكل ما يخرج عن رئيس الحزب بالاستمرار غير صحيح.

وأضاف أن رئيس الحزب بدل إصداره لبيانات مناهضة لشرعية اجتماعات وقرارات الهيئة العليا عليه أن يأتي لمواجهة أعضاء الوفد ويصارحهم بما يحدث و ما دار ويخبرهم بما استطاع حصده في مفاوضاته مع القائمة الوطنية والأسماء التي استطاع أن يرشحها في القائمة وحقيقة الاختيارات الأسرية للأبناء أو الزوجات.

وطالب منصور رئيس الحزب بتوضيح المعايير التي استند إليها في المفاوضات مع أحزاب القائمة الوطنية واختيار المرشحين، مشددًا على أن الهيئة العليا قررت الانسحاب واللجنة المشكلة برئاسة فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب تمارس دورها في تنفيذ القرار.