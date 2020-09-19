أبوشقة: الوفد مستمر في القائمة والهيئة العليا: انسحبنا ودون ذلك تضليل

بالتزامن مع قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بالانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، تمسك المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب بموقفه بالاستمرار في القائمة ويسعى بكل الطرق لتنفيذه.

وقال أبوشقة في بيان إنه التقى النائب فؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب، والدكتور خالد قنديل، نائب رئيس الحزب، لبحث سبل مواجهة الأزمة الحالية بالحزب، واتفقا على أهمية الحفاظ على استقرار الوفد في هذا الوقت لما يتعرض له الوطن ولمصلحة مصر العليا، والتأكيد على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية.

وأكد رئيس حزب الوفد أن أغلبية أعضاء الهيئة العليا وافقوا من جديد على قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة الوطنية التي تضم 12 حزبا، وذلك برسائل كتابية جديدة، تغليبا للمصلحة العليا للبلاد والوفد.

وفي المقابل، قال المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن أعضاء الهيئة العليا اتخذوا القرار النهائي بالانسحاب من القائمة الوطنية خلال اجتماع الخميس، بحضور 31 عضوا، وافق على الانسحاب 30 ورفض عضو واحد.

وأضاف منصور لـ"الوطن"، أن ما خرج عن رئيس الحزب بأن أغلبية أعضاء الهيئة العليا وافقوا على استمرارهم فى المشاركة بالقائمة الوطنية غير صحيح، متسائلاً: أين انعقدت الهيئة العليا لتؤكد على الاستمرار في القائمة هل فى الشارع أم في حديقة نادي الصيد أم في مكان سري.

وشدد منصور على أن قرارات الهيئة العليا التي اتخذت في اجتماع يوم الخميس هي الشرعية، وغير ذلك عبث وتضليل ولا يعتد به، مستمرون في متابعة تنفيذ قرارات الانسحاب من القائمة الوطنية وحل اللجان النوعية بالحزب وسحب التفويض من رئيس الحزب.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد لـ"الوطن" أن النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب التقى أبوشقة أمس لدعوته لحضور اجتماع الهيئة العليا اليوم وإجراء حوار لوضع الحقائق أمام الجميع بشفافية وديمقراطية ورئيس الحزب أكد على حضوره الاجتماع.

من جانبه، أكد المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه متمسك بموقفه المؤيد للانسحاب من القائمة الوطنية، وهذا القرار نهائي، مشيراً إلى أن بيان رئيس الحزب الذي أكد فيه الاستمرار في القائمة حمل توقيعات لأعضاء الهيئة وكان اسمي من ضمنهم وهذا غير صحيح.

وأضاف عبدالله أن رئيس الحزب يتحايل على قرارات الهيئة العليا ببيانات كاذبة لشق صف الوفديين، مشددا على التزام جميع أعضاء الهيئة العليا بقرارات الانسحاب من القائمة والاجتماع اليوم في موعده.