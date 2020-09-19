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"الصحة": نتمنى وصول العالم للقاح خاص بكورونا بداية 2021

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محمود البدوي
08:47 م | السبت 19 سبتمبر 2020
فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إنه يتمنى أن يصل العالم إلى لقاح ضد فيروس كورونا مع بداية عام 2021، مشددًا على أن إنتاج لقاح ليس في 2020.

وأضاف "حسني"، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، الذي يُعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية" أن هناك تشابه في الأعراض بين فيروس كورونا والإنفلونزا، فالفيروسان مختلفان لكن الأعراض في البداية متشابهة للغاية، موضحًا أن الحل هو اللجوء لرعاية طبية مبكرة، حيث إن دور إجراء الفحوصات والتحاليل سيتعاظم في الفترة القادمة لكي يكشف الاختلاف بين الفيروسان.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، أنه خلال السنوات الماضية كان ينصح أصحاب الأمراض المزمنة بتلقي لقاح الإنفلونزا، أصبح اليوم إلزامي حتى يساعد المنظومة الصحية، حيث إنه يقلل عدوى الإنفلونزا.

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