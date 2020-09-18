حسام حسني: فيروس كورونا سيبقى.. وسيطرنا على موجته الأولى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هذه المرحلة من فيروس كورونا المستجد، في منتهى الخطورة، تستلزم إعادة الوعي، مشيرًا إلى أن الفيروس باقٍ وسيظل باقيًا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أنه لا يوجد فيروس منذ بدء الخليقة ظهر واختفى، لكن تقل حدته وشراسته، لافتًا إلى أن جائحة كورونا تسيطر على العالم، وأن هناك بعض المناطق على مستوى العالم، الوضع فيها شديد السوء، وأخرى تعيش وضعًا جيدًا.

وتابع: "سيطرنا على الموجة الأولى جيدًا، لكن لم ننتصر على الفيروس، حيث نجحنا بقرارات سياسية قوية للغاية، وبعمل وجهد وزارة الصحة، وجيل من الأطباء الشباب، تفخر به أي دولة في العالم، وكانت درجة وعي الشعب المصري أعلى بكثير من وعي نظرائه في الدول المتقدمة".

وأردف أن مصر نجحت في السيطرة على الوباء، حيث أصبحت الإصابات في الحدود المعقولة، التي ترهق المؤسسة الطبية مع توفر الأدوية ووسائل الحماية.