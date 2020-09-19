جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بأطفيح

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه بإحدى القرى التابع لمركز أطفيح، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، بقرية تابع لمركز أطفيح.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب يدعى "أ.ر"، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إجراء التحريات لبيان سبب الوفاة.

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الشاب وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة.