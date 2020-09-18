بعد ١٠ أيام من البحث.. العثور على جثة "طفل قفط" متحللة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، علي جثة طفل متحللة، اليوم، داخل منطقة زراعية بـ"نجع محروس" التابع لقرية "البراهمة" بمركز قفط، جنوب المحافظة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط بالعثور علي جثة طفل متحللة وسط الزراعات بنجع محروس، دائرة المنزل، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفل يدعي "خير محمد خير" 11 عامًا، وبها أثار اعتداء تؤشر إلى وجود شبهه جنائية، كما تبين أن الطفل المعثور على جثته، متغيب منذ ١٠ أيام عن منزله.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي قفط التعليمي، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث، كما كلفت بسرعة ضبط الجاني.