العليا للفيروسات: اللقاح لا يمنع انتشار كورونا.. والكمامة الحل الوحيد

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن مصر نجحت في تقليل ذروة الإصابة بفيروس كورونا منذ منتصف مايو الماضي، ومع بداية أغسطس بدأت أعداد المصابين في الهبوط.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ازدادت بشكل كبير خلال شهري فبراير ومارس، وهي الفترة التي لم تشهد إصابات في مصر.

وتابع أن زيادة أعداد الإصابات بمصر بدأت في الظهورمنتصف مايو الماضي، موضحًا أن هناك معدل متزايد في إصابات فيروس كورونا في تونس والإمارات والأردن وإسرائيل، وطبقت آخر دولتين الإغلاق مرة أخرى مدة لن تقل عن أسبوعين جراء تزايد أعداد الإصابات.

وأكد أنه يجب على المواطنين ارتداء الكمامات في الأماكن الحكومية والبنوك لعدم انتقال فيروس كورونا بينهم، حيث لوحظ بأن نسبة 25% من المواطنين فقط هم من يرتدون الكمامات حاليا، ولا يرتدوتها بالشكل الصحيح، مواصلًا: "لا يوجد ما يمنع انتشار الفيروس سوى الكمامة" وأن اللقاح لن يمنع انتشار المرض، بينما سيكون للأشخاص الذين يؤثر عليهم الفيروس بشكل خطير حال إصابتهم به.