"العليا للفيروسات": مستعدون لصد موجة كورونا الثانية كما فعلنا مع الأولى

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن فيروس كورونا لم ينتهي، رغم انخفاض الإصابات، إذ عاودا مستشفيي 15 مايو والنجيلة، استقبالات حالات كورونا، "الناس قلعت الكمامات وبينتشروا في المولات والأسواق، واللي بيحصل دة هيرجع كورونا تاني".

وأضاف "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الموجة الثانية لأي فيروس تكون أشد قوة من الموجة الأولى، والدولة مستعدة لأي موجات، لافتا إلى أن الدولة نجحت في صد الموجة الأولى، "عندنا خبرة ومستشفيات العزل موجودة، كل الناس مستعدة".

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية إلى أن مصر تعاقدت على 30 مليون جرعة للأمصال، وهذا تعاقد أولي، وقد يزيد العدد، أن أولوية الحصول على الجرعات ستكون للطواقم الطبية، لأنهم أكثر عرضة للإصابة، ثم أصحاب الأمراض المزمنة والقوات المسلحة والشرطة المخالطين مع المواطنين.