منها الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية.. منشآت في مصر نالت لقب الأكبر

تستمر مصر في مشروعاتها التنموية في كافة المجالات، وفي هذا الصدد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوهما، مشروع الحديقة المركزية التي تُقام على مساحة ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يخطط لأن تضم عددًا من المشروعات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تخدم سكان العاصمة وزوارها.

مشروعات عديدة حصلت فيها مصر لقب الأكبر في الشرق الأوسط، شهدت القوات البحرية الشهر الماضي، مراسم توقيع عقد إنشاء شركة أبو قير لإنشاء وإدارة الموانئ، إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية، أكبر محطة لتداول الحاويات بالمنطقة.

ووقع الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، عقد الإنشاء والتشغيل مع "إريك أب"، رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيستون بورتس العالمية بهونج كونج، والتي تعد من أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال إنشاء وتطوير وتشغيل محطات الحاويات حيث تمتلك 51 محطة حاويات في 26 دولة حول العالم.

في نوفمبر 2017، افتتح الرئيس السيسي مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، والتي تعد المزرعة الأكبر بالشرق الأوسط، وذلك للقضاء على الفجوة الغذائية في مجال الأسماك.

مسجد الفتاح العليم، ثالث أكبر مسجد، افتتحه الرئيس السيسي في نهاية العام الماضي، حيث يعد الثالث من حيث المساحة بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

في عام 2019، افتتحت مصر محطة "بنبان" الشمسية بأسوان تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم، ويبلغ عددهم 40 محطة شمسية، يتكون التجمع من 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل.

إنجازات جديدة تعمل مصر لتحقيقها خلال الفترة القادمة، إذ فتواصل طريقها في تشيد مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية، والتي تبلغ مسحاتها حوالى 127 فدانا تضم دار أوبرا ستكون الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها لـ2150 فردا ومقامة وفقا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية وميكانيزم للمسارح إلى جانب مسرح للموسيقى تصل سعته 1200 فرد ومؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية وكذلك مسرحا للدراما و الأداء الحركى يتسع لـ 640 فردا.

كذلك تعمل مصر لتدشين مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي يعد أكبر مشروع لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 10.8 مليار دولار، بعدما جاء الإعلان عنه في عام 2019.