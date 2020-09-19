أديب عن تصريحات وزير خارجية تركيا: "مش هنقبل بالإهانة.. فاهمينا غلط"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأتراك يعانون من مشكلة نفسية، تدفعهم للهجوم المستمر على غيرهم، وفي الوقت ذاته يرفضون أن يدافع أحد عن نفسه.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "لازم يفهموا إن مصر مش على رأسها بطحة، وإنها مش بتصرف عليها، وتركيا مش ماسكة فيديوهات على مصر، مفيش حاجة لاوية دراع مصر".

وتابع: "الأتراك بقالهم أسبوع أو أسبوعين بيجروا ناعم مع مصر، عاوزين يتكلموا حلو وفي نفس الوقت يهينونها، لأن كلام الإهانة واصل لقواعد معينة عنده، وكلام المدح ده يوصل لنا، وكأننا في مصر مستنيين العفو التركي، مصر أكبر من كده بكتير، انتو فاهمينها غلط، هي عنيدة ومش بتقبل الكلام، كلها شيلة واحدة ومش بتتقسم، هو بلد واحد".

واستنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حديث وزير الخارجية التركي مع قناة CNN TURK، الذي تضمن، من بين إشارات مختلفة، تناولًا سلبيًا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالًا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تمامًا للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وأكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج، مشيرًا إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي الوقت نفسه بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.