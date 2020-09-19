رئيس التحرير

محمود مسلم

عمرو أديب: "أردوغان بيحاول يقرب من مصر عشان عارف أن لحمنا مر"

كتب:

شريف سليمان
02:07 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لو كان يعلم أن مصر ستنهار، لما أعلن رغبته في الحوار مع مصر.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أردوغان لو كان عارف إن مصر هتقع كان خدها ببلاش، ومكنش هيحاول يتقرب، لكنه عارف إننا مش ساهلين ولحمنا مر".

وتابع، أن البرلمان التونسي ناقش التدخل التركي، وممارسات حزب النهضة الإخواني، حيث يشعرون بأن هناك أزمة على مستوى السيادة، مردفًا: "وبعدين إيه حكاية كل حاجة مش عجبانا هننزل نجيبها الأرض؟! دي مصر يا جماعة، مش جمعية الناس بتقبضها كل شهر".

وأكد أديب، أن العالم يتغير ويواجه أزمة انتشار جائحة كورونا، ويبحثون كيفية التعامل مع فيروس كورونا، بينما لا تحظى الأحاديث حول الديمقراطية بنفس الأهمية، في الوقت الذي تحرض فيه جماعة الإخوان الإرهابية على التخريب.

اقرأ المزيد:

عمرو أديب عن دعوات الإخوان للتظاهر: حرام عليكم احترموا عقولنا

عمرو أديب عن فيديو يتداوله الإخوان بالسويس: "محصلش عود كبريت"

عمرو أديب يهنئ جمهور الأهلي: "هموت ومبروك.. بس كسبناكم 3"

فيديو.. أحمد سعد يعرض أغنيته الجديدة "بصرة" خلال لقائه مع عمرو أديب

عمرو أديب: أردوغان هدم مدينة تاريخية بمساجدها وكنائسها

عمرو أديب يسخر من الجزيرة: "بيجيلها هسهس لما حد يقرب من أردوغان"

صورة.. عمرو أديب عن إعلام الجماعة الإرهابية: أرامل ومطلقات أردوغان