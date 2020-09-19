عمرو أديب: "أردوغان بيحاول يقرب من مصر عشان عارف أن لحمنا مر"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لو كان يعلم أن مصر ستنهار، لما أعلن رغبته في الحوار مع مصر.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أردوغان لو كان عارف إن مصر هتقع كان خدها ببلاش، ومكنش هيحاول يتقرب، لكنه عارف إننا مش ساهلين ولحمنا مر".

وتابع، أن البرلمان التونسي ناقش التدخل التركي، وممارسات حزب النهضة الإخواني، حيث يشعرون بأن هناك أزمة على مستوى السيادة، مردفًا: "وبعدين إيه حكاية كل حاجة مش عجبانا هننزل نجيبها الأرض؟! دي مصر يا جماعة، مش جمعية الناس بتقبضها كل شهر".

وأكد أديب، أن العالم يتغير ويواجه أزمة انتشار جائحة كورونا، ويبحثون كيفية التعامل مع فيروس كورونا، بينما لا تحظى الأحاديث حول الديمقراطية بنفس الأهمية، في الوقت الذي تحرض فيه جماعة الإخوان الإرهابية على التخريب.