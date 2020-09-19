عمرو أديب يهاجم أعضاء "النواب": "إحنا شاطرين بس في الانتخابات"

استنكر الإعلامي عمرو أديب، على الهواء، غياب دور أعضاء البرلمان في هذه الفترة، متساءلا "فين أعضاء مجلس النواب والشورى من مشكلات الناس؟".

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "فين أعضاء مجلس النواب، الناس دي ليه مش واقفة في دوائرها؟ مين بيتكلم مع الناس على الأرض؟ إحنا شاطرين في الانتخابات؟ فين دوركم على الأرض؟ الناس عاوزة تلقى حد وتشكي له".

وأضاف: "أنت مش دورك تطلع الواد من القسم، أو حد عاوز واسطة، لكن دور النائب إنه يبقى واقف وسط الناس، والناس اللي نجحت في مجلس الشورى تقف وسط الناس، هي دي الحياة السياسية في العالم كله".