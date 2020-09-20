علي جمعة: المساهمة بـ"شير" لكذب الإخوان من الكبائر

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الدولة المصرية تتلاقى منذ مئات السنين هجمات من الإخوان، وهي مستمرة منذ القدم، لافتا إلى أن هذا الحقد ملأ القلوب ويضرب دائمًا في مصر.

وأضاف "جمعة"، خلال ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد هدم المجتمعات ودائمًا يفشلون، متابعًا: "مبتتكسفوش من فشلكم قدام الدولة المصرية، معندهمش حياء".

وكشف عن حكم المساهمة في نشر الأكاذيب، موضحًا أنه في صحيح مسلم جاء "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع"، مؤكدًا أن من يتعمد الكذب يخرجه من نطاق حسن الإيمان ورضا الله، متابعًا: "اللي بيساهم في نشر الأكاذيب من خلال (شير) معصية كبيرة ومن الكبائر".