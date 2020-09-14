نيللي كريم في مأزق بسبب اعتذار المخرجين عن مسلسلها الجديد 2021

بعد مفاوضات الشركة المنتجة لمسلسل نيللي كريم الجديد، اعتذر المخرج هاني خليفة، عن تولي مهمة إخراجه ، والذي تخوض به سباق رمضان 2021 المقبل، بعد مفاوضات معه خلال الفترة الماضية.

ولكنه لم يكن المخرج الأول الذي اعتذر عن العمل، فقد تواصلت الشركة المنتجة مع المخرج محمد جمال العدل، إلا إنه اعتذر بسبب ارتباطه بإخراج مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

والأمر ذاته تكرر مع المخرج أحمد نادر جلال، الذي اعتذر عن العمل بسبب ارتباطه بعدد من الأعمال السينمائية خلال المرحلة المقبلة.

وتدور أحداث مسلسل نيللي كريم، الجديد في إطار الأكشن لأول مرة، ويذكر أن نيللي كريم، شاركت آسر ياسين بطولة مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبوذكرى.