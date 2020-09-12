نيللي كريم باكية: أمي دعيالي عشان قابلت "كاملة" وحبيت "العصابة"

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها محظوظة في الأشخاص الذين يشتركون معها في الأعمال الفنية، متابعة: "ربنا بيحبني فعلا، عاوزة أشكره، حظي حلو مع الناس اللي بتشتغل معايا.

ووجهت "كريم" خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الشكر للمنتج جمال العدل "هو سبب كبير في النجاحات اللي حصلتلي في الفترة الأخيرة، مش بتكلم عليه كتير، وبحس في ساعات مش بديله حقه في اختياره معايا على الحاجات اللي بعملها بيبقى قلبه عليا ومزجانجية، قبل أي مسلسل دايما بقوله مش عاوزة أشتغل عاوزة أقعد في البيت".

وتابعت وهي تبكي: "أمي دعيالي وحظي حلو إن في يوم من الايام قابلت ست جميلة، المبدعة كاملة أبو ذكري، أنا من الناس اللي مش بروح إنترفيوهات كتير ومش بتكلم كتير ومش بعبر كتير بس بجد (100 وش) ظروفه مختلفة بالنسبالي وحاجة جديدة خالص معلتهاش قبل كدة وأنا حبيت كل شخص موجود، العصابة فعلا بحبها من قلبي واتعلمت منهم حاجات كتير".