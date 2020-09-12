5 أعمال فنية جمعت بين نيللي كريم وكاملة أبوذكري

"أمي دعيالي وحظي حلو إن في يوم من الأيام قابلت ست جميلة، المبدعة كاملة أبو ذكري"، كلمات عبرت من خلالها الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها للتعاون الذي جمعها مع "أبو ذكري"، أكثر من مرة.

وقدمت نيللي كريم، مع المخرجة كاملة أبو ذكري، عددا من الأعمال الفنية الناجحة، ترصدها "الوطن" في السطور التالية.

بـ100 وش

قدمت نيللي كريم مع كاملة أبو ذكري، في موسم رمضان الماضي 2020، مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين، وقيامها بتجسيد شخصيتي "عمر وسكر"، اللذان احترفا النصب بالاشتراك مع علا رشدي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، زينب غريب، حسن أبو الروس، مصطفى درويش، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم، تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل.

واحد صفر

أول لقاء جمع بين نيللي كريم و كاملة أبو ذكري عام 2009 من خلال فيلم "واحد صفر"، تأليف مريم ناعوم، بطولة إلهام شاهين، زينة، انتصار، أحمد الفيشاوي، حسين الإمام، لطفي لبيب، وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد فقط بالتزامن مع مباراة مصر في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ذات

وفي عام 2013 قدمت نيللي كريم مع المخرجة كاملة أبو ذكري، مسلسل "بنت اسمها ذات" عن رواية صنع الله إبراهيم، سيناريو وحوار مريم ناعوم، بطولة باسم سمرة، انتصار، هاني عادل، أحمد كمال، وتطرق المسلسل إلى شكل الحياة الاجتماعية في خمسينات القرن الماضي وصولًا للعصر الحديث.

سجن النسا

قدما الثنائي نيللي كريم، وكاملة أبو ذكري عام 2014 مسلسل "سجن النسا"، عن قصة فتحية العسال، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، بطولة روبي، درة، أحمد داود، ريهام حجاج، سلوى خطاب.

يوم للستات

وفي عام 2016 جمع فيلم "يوم للستات" نيللي كريم وكاملة أبو ذكري، للمؤلفة هناء عطية، بطولة إلهام شاهين، ناهد السباعي، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، إياد نصار.