حققت 258 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".. من يكسب حقوق أغنيات أم كلثوم؟

ما زالت أزمة تراث الفنانة أم كلثوم حائرة بين شركة مزيكا وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والتى يؤكد كل فرد منها أحقيته فى المردود المالي من حقوق أم كلثوم.

أغنيات أم كلثوم المطروحة عبر موقع يوتيوب وصل عدد مشاهدتها حتى يومنا هذا إلى 258 مليون مشاهدة، وهو رقم يحقق ريعا وربحا كبيرا للغاية للمستفيد منه هو شركة مزيكا وهو الأمر الذى تدخلت فيه شركة صوت القاهرة ونفت أحقية مزيكا فيه.

وعن هذا الأمر، قال الدكتور حسام لطفي، محامي شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، لـ"الوطن": "المنتج محسن جابر من خلال شركات عالم الفن وستارز وديجيتال ساوند، تعاقد مع ورثة السيدة أم كلثوم، من الذين يستحقون نسبة من بيع الأسطوانة، وتوجه بعدها إلى شركة صوت القاهرة، وصرف مستحقاتهم".

وأضاف: "طلب جابر من الورثة، عمل تنازلات له بإجراءات معينة، في صك التنازل، أنهم يتنازلون عن ملكية التسجيل الصوتي، وهم لا يملكون التسجيل الصوتي إطلاقا، وترتب على ذلك، أنه أخذ شهادة تنازل رسمي، وأصدر شهادة قيد تصرف في مصر والبلاد العربية والإنترنت، بأنه يحق له التصرف في أغاني أم كلثوم".

تابع "لطفي": "بداية التقاضي كانت في عام 2008، بعد فترة طويلة أخذنا حكما لصالحنا، بأن من يأخذ حقوق مالية من العائدات لا يملك أصول الأغنيات أو التسجيل الصوتي، المحكمة أدركت حقيقة الأمر وأصدرت حكمها في أول درجة لصالحنا، ولكن محسن جابر أحال القضية لخبير في الدرجة الثانية والمحكمة استجابت".

وأوضح: "حاول جابر تأخير الحكم، وانتظرنا سنوات إلى أن صدر اليوم، حكم تأييد أول درجة، يخلص ملكية تسجيلات أم كلثوم لشركة صوت القاهرة، ويترتب على ذلك صرف المبالغ الكبيرة المحصلة من الفترة الماضية، والحكم لا يقبل الطعن فيه وواجب النفاذ".

وقال محمد العمري، رئيس شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات السابق، إن محسن جابر، بدأ في بيع أغاني أم كلثوم منذ عام 2008، وأنه منذ أن تولى رئاسة شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 2015، أوقف هذا الأمر، "وأوقفنا التعامل مع كل شركات بيع الديجيتال ومواقع المنصات الإلكترونية، ورفعنا قضية لوقف بيع أغاني أم كلثوم، أو أي تصرف في المصنف، وأنذرنا كل الشركات التي تتعامل مع محسن جابر في هذا الأمر" بحسب تعبيره.

وتابع "العمري"، في تصريحات لـ"الوطن": كلفت سيد مدبولي رئيس قطاع الخدمات الإعلامية في الشركات، بجمع كل المستندات، وخاطبنا جمعية المؤلفين والملحنين، استصدرت قرار من مجلس الإدرة بالتعاقد مع المحام حسام لطفي، وصدر الحكم لصالحنا أول درجة بالمحكمة الاقتصادية عام 2017، ثم طعن محسن جابر على الحكم وطلب خبراء، واليوم تم تأييد الحكم بشكل بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه، وأصبحت شركة صوت القاهرة هي التي لها حق التصرف فيه".

وأشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قضت اليوم، في الاستئناف رقم 385 قضائية المقامة من شركة استارز للإنتاج الفني، ضد شركة صوت القاهرة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، ورفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 1957، 2482 لسنة 2017، مدني اقتصادي القاهرة.

وتابع "العمري"، "محسن جابر يملك بعض حقوق الورثة ومن حقه الرجوع لشركة صوت القاهرة للحصول على حقه لكن لا يجوز له التصرف في المصنف بيعا أو شراء فالمصنف أصبح ملكا لصوت القاهرة".

وأوضح "العمري"، أنه ترك رئاسة شركة صوت القاهرة عام 2018 وحلت محله الدكتورة نادية مبروك، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "كنت حريصا على أن تكون الدكتورة نادية مبروك ملمة بالتفاصيل القضائية، وتابعت القضية وكملت بعدي لكن من تصدى هو محمد العمري" على حد قوله.

وردا على ما جاء على لسان حسام لطفي والعمري، قال محسن جابر صاحب شركة مزيكا لـ"الوطن": "ليس صحيحًا ما ذكره الدكتور حسام لطفي بأن حكم المحكمة الصادر بجلسة 15 يونيو 2020 في القضية المرفوعة من شركة ستارز ضد شركة صوت القاهرة، بخصوص تجاوز شركة صوت القاهرة في استغلال الحقوق الممنوحة لها من شركة ستارز لأغاني أم كلثوم واستغلالها بطريقة الديجيتال، أنها ذكرت أن أغاني أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة بل على العكس".

وأضاف "جابر": "أكّدت المحكمة ملكية شركة ستارز لحقوق أغاني السيدة أم كلثوم وكان الحكم المستانف قد رفض دعوى ستارز تأسيسا على أن شركة ستارز منحت شركة صوت القاهرة الحق في هذا الاستغلال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 17 أكتوبر 2010، ولذلك فإن أغنيات أم كلثوم مازالت ملكا كاملا لشركة ستارز التي أعطت بدورها حق استغلال لشركة صوت القاهرة بموجب العقد المؤرخ 17 أكتوبر 2010 أخذا في الاعتبار أن شركة ستارز رفعت منذ عامين قضية فسخ برقم 409 لسنة 9 ق جدد برقم 624 لسنة 2020 لفسخ هذا العقد، لمخالفة شركة صوت القاهرة لبنوده وتحقق الشرط الصريح الفاسخ وهذه الدعوى مؤجلة لجلسة 23 من الشهر الحالي".

اختتم "جابر" حديثه قائلًا: "كما ليس صحيحًا ما ذكره حسام لطفي، أنَّه ورد بحكم المحكمة أي دور لجمعية المؤلفين والملحنين بهذا الشأن، فلم يرد ذكرها نهائيًا في منطوق الحكم ولا في أسبابه، ولهذا فأنا استغرب أن أستاذ في القانون يصرح للإعلام بعبارات لم يتناولها الحكم في منطوقه أو في أسبابه وتسبب في تضليل الإعلام، وعمومًا فإن الحكم الصادر بالأمس لا ينال من حقوق شركة ستارز في ملكية مصنفات أم كلثوم الغنائية من قريب أو بعيد".