التنمية المحلية: تلقينا مليونا و180 ألف طلب تصالح للعقارات المخالفة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن طلبات التصالح وصلت إلى مليون و180 ألفا، مؤكدا أن العمل مستمر لتلقي الطلبات من 8 صباحا حتى العاشرة مساء، ولا توجد إجازة يوم الجمعة.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظات ومديريات التربية والتعليم للاستعانة بالمدراس والمؤسسات التعليمية لاستقبال الراغبين في تقديم مستندات التصالح منعا للتزاحم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن هناك عدة تخفيضات في أسعار متر التصالح، مشيرا إلى أن نسبة التخفيض في القاهرة للمرة الثانية تتراوح من 20% لـ70%، والإسكندرية خفضت 10% ليكون الإجمالي 50%، كما خفضت الغربية من 10% لـ 35%، والدقهلية خفضت مرة أخرى بنسبة 25%.

وأشار إلى أن الشرقية يزداد فيها الطلبات بشكل متنامٍ، ووصل إجمالي التخفيض 35%، وفي أسوان من 40% لـ50%، أما محافظة البحر الأحمر من 30% لـ 40% مع استمرار التصالح في القرى المصرية بـ50 جنيها كحد أدنى للتصالح.

وأوضح أن هناك رقم "واتساب" لمبادرة صوتك مسموع برقم 01150606783 للإبلاغ عن أي شكوى للتصالح قبل 30 سبتمبر الجاري، وهي المهلة النهائية للتصالح، لافتا إلى أن أكثر المحافظات إقبالا للتصالح المنوفية ثم البحيرة ثم القليوبية ثم الدقهلية ثم المنيا.