بريد الوطن.. شقة ضمن "الأوْلى بالرعاية" يا وزير الإسكان

أنا شاب متزوج حديثاً وأسكن مع زوجتى فى شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد تتكون من غرفتين وندفع لها شهرياً ألف جنيه، وأنا حاصل على دبلوم تجارة، وزوجتى كذلك، وحاولنا كثيراً الحصول على وظيفة حكومية ولكننا لم نوفق، ما جعلنى أعمل أرزقياً، واضطرت زوجتى إلى أن تعمل خادمة فى إحدى حضانات الأطفال للمساعدة فى المعيشة القاسية، ولأننى غير قادر على حجز وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى للشباب بسبب الشروط الصعبة، فلا يوجد لدىَّ دخل ثابت، أو راتب يتعدى الـ2000 جنيه، فأناشد وزير الإسكان التكرم بمنحى وزوجتى وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة للحالات الأولى بالرعاية.

عبدالرحمن محمد عبدالسلام- مصر القديمة - القاهرة

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