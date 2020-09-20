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"العليا للفيروسات": يمنع ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة العنيفة

كتب:

محمد عزالدين
05:17 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
الدكتور أشرف حاتم

الدكتور أشرف حاتم

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه يمنع ارتداء الكمامة عند ممارسة رياضة عنيفة مثل الجري، خاصة الكمامات n-95، كما لا يفضل ارتداء الكمامة طوال الوقت، خاصة إذا كانت المسافات متباعدة بين المحيطين، مثل الهواء الطلق، ولكن في الأماكن المغلقة بها 4 أو 5 أشخاص يفضل ارتداؤها.

وأضاف "حاتم" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه من الضروري غسل اليدين أو تطهيرهما بالمطهر عند ملامسة الأسطح، لافتا إلى أن كورونا ينتقل للإنسان عن طريق ملامسة يده سطح به الفيروس ثم لمست يده أنفه أو فمه أو عينه.

ونصح عضو اللجنة العليا للفيروسات المعلمين بوضع القليل من المطهرات لأيدي الطلاب قبل دخولهم الفصل وقبل خروجهم.

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