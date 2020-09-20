الإبراشي: مصر تسير في خطة التنمية والمستقبل رغم كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي "حدائق العاصمة" و"بدر"، والإعلان عن الانتهاء من تنفيذ 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي في المدينة الجديدة، يؤكد أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر في البلاد، وأن مصر تسير في خطة التنمية والمستقبل بخطوات ثابتة.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجميع اعتقد أن فيروس كورونا سوف يعطل المشروعات العملاقة في مصر بينما الحقيقة خلاف ذلك، وتابع: "كورونا لم تعطلنا وسنتجه للتنمية بكل أشكالها مع اتباع الضوابط الصحية".

وأكد "الإبراشي" أن النجاحات المستمرة والتقدم الذي تحرزه الدولة المصرية في مختلف المجالات أزعج أعداء الوطن وهو ما دفعهم إلى تكثيف حرب الشائعات والفيديوهات المفبركة من أجل إحداث نوع من أنواع البلبلة فى البلاد، وهو الأمر الذي لم تنجح فيه جماعة الإخوان الإرهابية حتى الآن، رغم حجم الأموال الطائلة التى أنفقتها على الفيديوهات المفبركة.