"العليا للفيروسات": 25% من مرضى كورونا يصابون بالإسهال والمغص

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن الإسهال عرض من أعراض فيروس كورونا، ولكنه كان يحدث لـ10% من الحالات، لافتا إلى أنه مع فصل الصيف و"لخبطة" الطعام أصبحت النسبة 25% من الحالات بها عرض الإسهال والمغص، ولكن بشكل بسيط.

وأضاف "حاتم" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الشيء الجيد أن الإسهال أو المغص لا ينقلان العدوى للآخرين، مقارنة بالعدوى التنفسية، كما أن الإسهال ينتهي بعد يوم أو يومين، خاصة إذا الشخص لا يعاني من أعراض تنفسية مثل السعال أو العطس.

وأشار إلى أن كورونا ينتقل عن طريق رذاذ السعال، كما أنه ينتقل عن طريق ملامسة اليد لسطح به رذاذ سقط منذ نصف ساعة من مصاب بكورونا ثم ملامسة اليد للأنف أو العين أو الفم.

وأكد أنه أثبت علميًا أن انتقال كورونا يختلف عن الدرن، إذ أن الأخير بمجرد أن كح شخص في الأرض أو أي مكان فيتحول الرذاذ إلى تراب ثم ينتقل بالهواء وينتقل عن طريق التنفس، مشير إلى أنه ثبت علما أن كورونا لا تنتقل بالهواء.