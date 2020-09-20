"عليا الفيروسات" للأمهات: 6 أسئلة يومية لكِ ولطفلك للوقاية من كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن اللجنة بحثت كيفية تعامل الجامعات والمدارس في أنحاء العالم للتعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى أنهم وجدوا أن كثيرا من الجامعات في أمريكا وأوروبا بدأت بوضع 6 أسئلة للأمهات لطرحها كل يوم قبل إرسال أولادها للمدرسة أو الجامعة.

وأضاف "حاتم" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الأسئلة تتضمن هل يوجد ارتفاع بالحرارة أو تكسير بالجسم؟ وهل يوجد رشح؟ وهل يوجد عطس؟ هل حاستي الشم والتذوق بهما مشكلة أم لا؟ هل يوجد سعال أو نهجان؟ هل يوجد إسهال؟، موضحا أنه إذا عانى الشخص من إحدى هذه الأعراض يظل في البيت، والاتصال برقم 105.

وأشار إلى أنه حال اتصاله بالخط الساخن يضغط على رقم 3 ويرد على المتصل بشكل أوتوماتيك، وهي استشارة أستاذ متخصص، وخلال ربع ساعة يرد على السؤال، موضحا أنه يوجد 500 من أساتذة الجامعات المتخصصين سواء أطباء الأمراض الصدرية، موضحا أن هذه الخدمة بدأت منذ شهرين ونصف وتلقت 260 ألف سؤال تم الرد عليها في هذه الفترة.

وأكد أنه إذا ثبت أن الشخص أصيب بالفعل بأحد هذه الأعراض ليس معناه أنه أصيب بفيروس كورونا، فيمكن أن يكون إنفلونزا عادية أو حساسية، والتأكد يكون عن طريق رقم 105.