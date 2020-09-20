60 ألف روسي يشاركون في اختبار لقاح كورونا بموسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أنّ أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد كورونا في موسكو.

وقال سوبيانين في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "أعلن أكثر من 60 ألف شخص أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لاختبارات طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، إنّه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنّه قبل أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الإنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة.

وبالنسبة لمواعيد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا في موسكو، قال سوبيانين يوم 5 سبتمبر: "نبدأ الأسبوع المقبل دراسة كبيرة (تجارب سريرية للقاح ما بعد التسجيل). والتي ستستمر لفترة بين شهرين إلى 6 أشهر".

وسبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، والذي جرى تطويره على يد خبراء مركز جامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أنّ الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي الصنع ضد "كوفيد-19".

وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنّ روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.