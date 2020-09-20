اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لنواب المحافظين

تنطلق بعد قليل المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين في الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد من الوزراء.

ويشارك في برنامج تدريب نواب المحافظين، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

يهدف البرنامج لتمكين الكوادر الفعالة لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقة.

ويوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.