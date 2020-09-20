"المستثمرين" يؤجل اجتماعه حدادا على وفاة فريد خميس

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا له اليوم، لاعتماد الحساب الختامي وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن عام 2019، وإبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة، حدادا على وفاة رجل الصناعة المهندس محمد فريد خميس.

وكان الدكتور عادل اليماني المتحدث الرسمي للاتحاد العام لجميعيات المستثمرين، أعلن أمس وفاة رجل الأعمال المهندس محمد فريد خميس بعد صراع طويل مع المرض.

وقال اليماني: "فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، غيبَ الموتُ رائدَ الصناعةِ المصرية محمد فريد خميس بعدَ صراعٍ مع المرض، تغمدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربَنا: إنا لله وإنا إليه راجعون".