فرصة لأصحاب الأعمال المدينين للتأمينات.. إعفاء 90%من المبالغ الإضافية

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّ الفرصة ما زالت قائمة أمام الأشخاص المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة، والتى تصل إلى 90% حتى 15 أكتوبر، مشيرا إلى أنّ قانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية نص على ما يلي:

- من 17 أغسطس 2020 حتى 15 أكتوبر 2020، فرصة إعفاء 90% من المبالغ الإضافية المستحقة عليه عند تسديد أصل الاشتراكات.

- من 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر إعفاء 70% من المبالغ الإضافية.

- من 15 ديسمبر حتى 14 فبراير 2021 يسدد أصل الاشتراكات وإعفاء 50% من المبالغ الإضافية.

تسقط المبالغ الإضافية لكل من سدد الاشتراكات قبل 16 أغسطس

وأضاف أنّ القانون ذكر أنّ من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون أي قبل 16 أغسطس ويسدد حاليا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الإضافية؛ أي أنّ كل من سدد الاشتراكات قبل 16 أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفا أنّ هناك 31404 منشآت بإجمالي مديونية 982.9 مليون جنيه.

وأطلقت 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل، ويتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.

المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي

وأكد اللواء جمال عوض، أنّ رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتجه نحو تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر لهيئة رقمية، لافتًا إلى أنّ المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، والتي تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية عبارة عن أرشيف، مضيفًا أنّه سيعمل على ربط التأمينات مع أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيًا.