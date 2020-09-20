"زراعة كفر الشيخ" تبحث الاستفادة من "قش الأرز" والتصدي للسحابة السوداء

عقدت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور ناجح غريبة، وكيل الوزارة، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا ضم مسؤولي الإدارات والجمعيات الزراعية وجهاز الإرشاد الزراعي، والدكتور أشرف أبو الفتوح رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، والمهندس عمرو دغيدي مدير إدارة المخلفات بفرع طنطا، وعدد من المتعهدين في مجال تدوير المخلفات وجمع وكبس قش الأرز.

ويأتي ذلك في إطار تنسيق الجهود المبذولة بين الوزارتين في هذا المجال، ومتابعة أهم الاستعدادات لموسم التصدي لمكافحة حرائق قش الأرز والحد منها، مع تكثيف العمل في تلك الفترة لتوعية المواطنين والفلاحين بالمحافظات المختلفة بأهمية استخدام قش الأرز والاستفادة القصوى منه، والحفاظ على البيئة وتقليل التلوث الناتج عن الحرق المكشوف لهذه المخلفات.

وقال وكيل زراعة كفر الشيخ، إنه جرى الاتفاق على متابعة منظومة تدوير قش الرز بالتنسيق مع وزارة البيئة وذلك للحد من ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق "قش الأرز"، فضلاً عن منع أي مخالفات في نطاق كل إدارة زراعية في هذا الشأن.

وأشار إلى أهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الأرز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الأرز وإعادة تدويره، نظرًا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي إضافي له.

كما أكد انه سيتم تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الأرز وتحويله إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، وأن الكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500 ألف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين.