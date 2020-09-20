عاجل.. وفاة والد الفنانة مروة ناجي

أعلنت الفنانة مروة ناجي وفاة والدها، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك".

وكتبت ناجي: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الحاج ناجي عبدالصمد اللهم اغفر له والرحمة واعف عنه وأكرم منزله.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وذرية خيرًا من ذريته وزوجا خيرا من زوجه".

وتابع: "اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود.. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدي برحمتك يا أرحم الراحمين".

وتوالت عليها التعليقات من زملائها بالوسط الفني وجمهورها لتقديم واجب العزاء في وفاة والدها.