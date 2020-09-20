غياب المرشحين بـ"جنوب الجيزة" في رابع أيام باب الترشح للبرلمان

فتحت اللجنة القضائية بمحكمة جنوب الجيزة، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، لاستقبال راغبي التقدم لانتخابات مجلس النواب، ولم تشهد المحكمة حضور أي متقدم للترشح حتى الآن.

وشهدت المحكمة، إقبالًا ضعيفًا في اليومين الثاني والثالث مقارنة باليوم الأول الذي استقبل عددًا كبيرًا من المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية.

وتجرى عملية تقديم الأوراق وسط تواجد أمني مكثف، وإجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.